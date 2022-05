Lippi: “La costruzione dal basso? Si sta esagerando, sono passaggetti”

Nel corso dell’intervista rilasciata a “La Gazzetta dello Sport“, Marcello Lippi ha detto la sua in merito al chiacchierato dibattito riguardnate la costruzione dal basso, tornato in auge a seguito degli errori delle ultime settimane: “Si sta esagerando. Si mette in difficoltà in portiere e non è neppure utile per una ripartenza veloce, con questi passaggetti… Il mio portiere indirizza subito l’azione d’attacco. Se serve il lancio lungo, lo faccia“.

Foto: Twitter Lippi