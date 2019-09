Lippi: “Juve, Napoli e Inter nettamente superiori. La Fiorentina possibile sorpresa”

Marcello Lippi, attuale commissario tecnico della Cina, ha rilasciato un’intervista sulle pagina de La Gazzetta dello Sport: “Le più forti restano Juventus, Napoli e Inter. Sono nettamente superiori, con alternative in tutti i reparti. Soprattutto la Juve che ha due titolari per ruolo come nessuno in Europa. Conte anche col 3-4-3? Possibile avendo Sanchez e Politano è possibile. Al Napoli non manca niente, con Llorente ha un attaccante d’area forte di testa. Davanti ha tante soluzioni e Ancelotti in panchina. La possibile sorpresa stagionale? Probabilmente la Fiorentina. Ha tanti giovani, ha confermato Chiesa e ha aggiunto calciatori come Ribery”.

Foto: Twitter Lippi