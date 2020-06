Lippi: “Inter in corsa per lo scudetto. La Juve? Deve tornare a segnare e vincere”

L’ex tecnico dell’Inter e ct della Nazionale Italiana, ha rilasciato un’intervista a Rai Radio 1. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

“Da quindici giorni dico che se l’Inter avesse battuto la Sampdoria sarebbe stata a sei punti dalla testa, e quindi pienamente in corsa, anche se non c’è lo scontro diretto con la Juventus. Penso sia in lotta anche l’Inter per lo scudetto”.

“Sarri? Un generale che si impone in maniera ferrea non ottiene mai il massimo dai suoi soldati. Per la Juventus a Bologna sarà molto difficile stasera ma deve tornare a segnare e a vincere altrimenti le avversarie si avvicinano.”