Lippi: “Inter favorita ma la Juve può tutto. Anche se senza Chiesa sarà dura”

Marcello Lippi, ex CT della Nazionale e doppio ex di Juve e Inter ha parlato a La Gazzetta dello Sport, in merito alla Supercoppa Italiana, che si giocherà questa sera.

Queste le sue parole: “Non ci siamo abituati ma, dopo tanti anni, Allegri non parte favorito in una sfida italiana. Non c’è dubbio che l’Inter sia più forte della Juve: è la miglior squadra per gioco, presupposti psicologici e convinzione, crede fortemente in tutto quello che fa, ha più qualità. Allegri lo sa bene, però la sua Juve ha una tradizione di grinta e carattere e, soprattutto, doti tecniche non indifferenti. Non è certo una squadra modesta. Ha momenti di grande intensità come a Roma, quando in 30 minuti di altissimo livello ha ribaltato un risultato che sembrava già scritto. Io ho vinto quattro Supercoppe, Max tre e se mi raggiunge sono contento. Non è un momento facile ma si sta scervellando per rimettere in piedi la Juve: dopo tanti anni è arrivato l’inevitabile momento della ricostruzione e non c’era uno migliore di lui per farlo”.

Su Chiesa: “Sarà dura senza Chiesa: pochi offrono la stessa spinta, la stessa sensazione di potenza, i suoi gol, ma anche la sua grinta, determinazione. Credo che Kulusevski avrà molto più spazio e non sarà venduto”.