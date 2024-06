Lippi: “Fiducia in Spalletti. La Germania ci porta bene. Magari tornerò in quegli stadi nel corso di questo Europeo”

Marcello Lippi, ex CT della Nazionale Campione del Mondo, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sui prossimi Europei.

Queste le sue parole: “Ho una grande fiducia in questa squadra e nel suo c.t. Quest’Italia mi piace. E ho fiducia nella saggezza, nell’intelligenza e nelle capacità di Spalletti che ha fatto vedere la sua bravura nel Napoli e non solo. Io e Luciano siamo grandi amici: so che mi stima tantissimo, e la cosa è reciproca. Farà bene. La Nazionale sta crescendo, seguirò tutte le partite con grande entusiasmo. Non sono mai ritornato negli stadi in Germania, specie a Dortmund, magari capiterà in futuro o proprio per questo Europeo”.

Foto: twitter Lippi