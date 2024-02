Lippi: “E’ sempre meglio fare risultati che giocare bene. Ma una cosa non esclude l’altra. Spalletti uomo giusto per la Nazionale”

Marcello Lippi, ex CT della Nazionale, ha parlato a Sky soffermandosi su diversi temi.

Queste le sue parole: “Tanti ragazzi del 2006 ora sono allenatori. L’ultimo è De Rossi, che a Roma sta facendo molto bene. Mi fa piacere che questi ragazzi facciano gli allenatori con quella mentalità che cercavo di trasmettergli io”.

Giochisti contro risultatisti: lei da che parte sta? “In assoluto è sempre meglio fare risultati rispetto a giocar bene. Però è semplice pensare che senza giocare bene è difficile fare risultati. Perciò giocare un buon calcio, utilitaristico e non fine a se stesso, è la via migliore per ottenerli”.

Che erede è Spalletti sulla panchina della Nazionale? “Come idea è il massimo che possa esserci. Oltre che un amico è una persona di grande capacità e cultura calcistica, simpatica, che ti trasmette sensazioni positive. Mi sembra stia nascendo una squadra che ha le sue qualità”.

Foto: twitter Lippi