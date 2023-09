Lippi: “Anche io quando ero CT della Nazionale ho ricevuto tante offerte. Ma ritenni giusto mantenere gli impegni presi”

Marcello Lippi, ex CT della Nazionale, ha parlato al portale “calciosaudita.it”.

Queste le sue parole: “Spalletti CT della Nazionale? Ne penso tutto il bene possibile. Luciano è un grande allenatore e una bella persona. Credo proprio che la Figc abbia preso una decisione felice. Sono sicuro che Spalletti saprà mettere in campo gli uomini giusti e che la sua Italia ci darà delle soddisfazioni”.

Sulla scelta di Mancini: “Non sono abituato a giudicare le scelte degli altri ed anche in questo caso non lo farò. Posso dire che Roberto è una persona per bene, avrà avuto i suoi motivi”.

Sulle offerte ricevute: “Certamente, sempre. Ma, anche se le ho ascoltate, ho sempre ritenuto giusto mantenere gli impegni presi”.

Sul calcio saudita: “Ha sorpreso un po’ tutti e merita attenzione. La cosa incredibile è che sembra disponga di capitali illimitati e questo è un fattore che va compreso e studiato. Mi sento però di aggiungere che per ottenere risultati importanti servono impegni a lunga scadenza e programmazione, non sarà così facile come sembra adesso”.

Foto: twitter Lippi