Lippi: “Allegri tra i più affidabili in Europa, ma la Juve poteva fare di più. Nazionale? Non torno”

Marcello Lippi, raggiunto dai microfoni di “Radio Anch’io lo Sport“, ha toccato diversi temi: “La Juve? Il suo è un campionato discreto, poteva fare di più. Nell’ultimo periodo ha ripreso un certo rendimento e una grande condizione ma tutti si aspettano di più dai bianconeri. Il rammarico è che non sia stata lì al vertice, ma il fatto che ogni tanto il campionato lo vinca qualcun altro è un fatto abbastanza normale. Allegri? È tra i più affidabili in Europa, per capacità e gestione dei giocatori.

Un campionato sorprendente, in testa e in coda. Milan e Inter sono entrambe forti, con grandi giocatori, soprattutto centrocampisti che saranno utili alla nazionale. Se l’Inter vince il recupero mercoledì ha un punto da difendere in quattro partite ma i calendari non sono facilissimi perché avranno avversarie importanti che hanno degli obiettivi. Ancora è tutto da decidere.

Non tornerò a lavorare in Nazionale, ho deciso di smettere dopo la Cina. Non ho ricevuto alcuna chiamata, ma se anche fosse accaduto, avrei rifiutato“.

Foto: Twitter Lippi