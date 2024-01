Davide Lippi, agente di Leonardo Spinazzola, ha parlato dell’esterno in forza alla Roma, il quale andrà in scadenza a fine stagione dopo quattro anni nella capitale. Queste le sue parole nell’intervento a Sportitaliamercato: “Non ci sono chance per il rinnovo. Vediamo come si sviluppa il mercato di gennaio altrimenti andrà a scadenza”.

Foto: Instagram Spinazzola