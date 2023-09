Liotti al Brescia: tutto confermato, affare in dirittura

Come anticipato ieri in esclusiva, Daniele Liotti è prossimo al passaggio al Brescia. Dopo essersi svincolato dalla Reggina a seguito dell’esclusione dal campionato del club calabrese, il calciatore si appresta ad una nuova esperienza in Serie B.

Foto: Instagram Liotti