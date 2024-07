Lionel Scaloni: da ct ad interim al quarto titolo in Albiceleste

Dopo l’ennesima delusione della propria storia recente nella spedizione mondiale del 2018 guidata da Jorge Sampaoli e finita agli ottavi di finale (4-3 contro la Francia), il ct venne inevitabilmente esonerato e al suo posto arrivò Lionel Scaloni, che almeno inizialmente doveva essere un ct ad interim in attesa di qualche grande firma. Sei anni dopo lo stesso siede sempre sulla panchina Albiceleste, e lo scorso weekend è arrivato anche il quarto titolo: la seconda Copa America, dopo il Mondiale e la Finalissima, annichilendo l’Italia per 3-0. Numeri impressionanti quelli del ct che su 80 partite ne ha perse solamente 6, vincendone 57 e pareggiandone 12, per una media punti di 2.44 per partita. Il tutto utilizzando ben 80 calciatori, che lo hanno ripagato con dei risultati magnifici. Scaloni ha impostato la squadra con un solido 4-4-2 che permette equilibrio in fase difensiva, e grande qualità e fantasia davanti. Tant’è vero che segnare all’Argentina in quest’ultima Copa America è stata un’impresa ardua per tutti, infatti il Dibu Martinez ha concluso con 5 cleen sheet su 6 partite disputate, incassando una sola rete in tutta la manifestazione. Inoltre nei momenti più opportuni il ct ha effettuato gli accorgimenti corretti, emblema di quanto detto è il triplo cambio nella finale contro la Colombia: entrano Paredes, Lo Celso e Lautaro Martinez ed entrano tutti e tre nel gol che ha asssegnato il trofeo all’Albiceleste. Il romanista ruba un pallone in mediana e lo affida a Lo Celso che con un filtrante taglia la difesa dei Cafeteros e manda Lautaro in porta per l’1-0 dell’Argentina. Se l’Argentina sta attraversando un momento assolutamente roseo della propria storia lo deve anche al proprio ct, artefice della rinascita Albiceleste che ha portato alla seconda Copa America consecutiva dopo essere salita sul tetto del mondo nell’ultima spedizione. Altro che ct ad interim… Foto: instagram Copa America