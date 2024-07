Lionel Messi è diventato il giocatore più vincente di sempre

Lionel Messi è il giocatore più vincente di sempre. Con la Copa America vinta nella notte, dopo aver battuto 1-0 la Colombia di James Rodriguez , Leo Messi ha alzato al cielo il 45º trofeo della sua incredibile carriera, superando Dani Alves (fermo a 44), suo ex compagno di squadra al Barcellona.

Fino al 2021 però Messi non era ancora riuscito mai a vincere con la sua nazionale. E questa era diventata la principale critica nei suoi confronti. Dal 2021 in poi, il fenomeno argentino ha alzato per ben due volte la Copa America, nel 2021 in Brasile ed ora negli USA, oltre al Mondiale vinto nel 2022, con doppietta in finale contro la Francia.

Se quella contro la Colombia sia stata la sua ultima partita con la casacca albiceleste, non si sa ancora, ma di sicuro il suo nome resterà per sempre nella storia dell’Argentina e di tutto il mondo del calcio.

Foto: Instagram Messi