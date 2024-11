Lione, vietato ai giornalisti di trascrivere e trasmettere la conferenza stampa

Dopo la pesante ufficialità di ieri, che costringerebbe il Lione a retrocedere in Ligue 2 nella prossima stagione, nel caso in cui non mettesse a posto in tempi strettissimi il bilancio, si è deciso questa mattina di indire una conferenza stampa. A presiedere a quest’ultima John Textor, uomo d’affari e presidente del Lione. Tuttavia, per l’occasione è stato messo in atto un sistema eccezionale, dato che il discorso del presidente non è trasmesso in diretta dai media ufficiali dell’OL, e i canali locali o specializzati non hanno il diritto di trasmettere le immagini in diretta. Inoltre, secondo Tonic-radio, OL ha anche vietato ai giornalisti presenti in sala stampa di trascrivere e trasmettere in tempo reale le parole di John Textor. Una decisione che infastidisce sia addetti ai lavori che gli stessi tifosi, ansiosi di sentire le parole del loro presidente sul futuro del club.

Foto: Twitter Lione