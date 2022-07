Lione, Tagliafico si presenta: “Voglio far parte della storia del club”

Prime parole da giocatore del Lione per Nicolas Tagliafico, tramite i canali ufficiali del club: “Mi sento molto bene, sono felice. Le ultime ore sono state agitate, sono successe molte cose. Non vedo l’ora d’iniziare. Non conoscevo la città, il club ovviamente sì e per questo sono venuto. Mi piacerebbe far parte della storia del Lione e ho sentito che era una buona opportunità per me come nuova sfida. È uno dei club più grandi di Francia, molto competitivo anche a livello europeo. Ed è questo che mi ha portato a scegliere la Francia e il Lione”.

Foto: Sito Lione