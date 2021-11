Lione-Marsiglia sospesa, la nota dei padroni di casa: “L’arbitro aveva deciso di far riprendere il gioco. Poi ha cambiato idea”

Oltre alle scuse di rito, con le quali il Lione ha commentato l’episodio del lancio della bottiglia a Payet, contro il Marsiglia, la società ha anche emanato un comunicato dove ha dato una diversa interpretazione di quanto accaduto dopo la sospensione del gioco e la possibile ripresa dello stesso.

Questo quanto si legge: “Contrariamente a quanto detto, è stato l’arbitro a prendere, come previsto dal regolamento, la decisione di sospendere definitivamente il match (anche se una riunione preliminare aveva portato a una prima decisione di riprendere il gioco). Ruddy Buquet ha anche convocato nel proprio spogliatoio i due allenatori e i due capitani, che potranno confermarlo, per comunicare loro la ripresa del match e le tempistiche del loro ritorno in campo”.

Foto: Logo Lione