Lione, le parole di Textor sul futuro di Cherki: “A gennaio dovrebbe restare, ma sarà una sua scelta”

Il presidente del Lione John Textor, intervenuto in conferenza stampa per parlare dell’annoso problema legato ai debiti del club e sulla molto probabile retrocessione della squadra nella prossima stagione, ha parlato anche del futuro del fuoriclasse Rayan Cherki. Qui di seguito le sue parole.

“Abbiamo perso 15 milioni di euro di fatturato, ma con un accordo a lungo termine. Ha un valore maggiore oggi rispetto a quest’estate. Cherki Dovrebbe restare a gennaio, ma sarà una sua scelta, come sempre nel calcio. Abbiamo 29 giocatori in prima squadra. Idealmente, ne servirebbero solo 23 o 24 giocatori. Ci sono sei giocatori di troppo. Alcuni non se ne sono andati, e li abbiamo tenuti per essere più forti in campionato. Pierre Sage deve decidere quale giocatore mettere in campo. Abbiamo troppi giocatori”.

Foto: X Lione