Lione, l’acquisto di Benrahma è ancora possibile

Dopo l’intoppo avvenuto ieri ai sistemi informatici del West Ham, il trasferimento del 28enne esterno algerino Said Benrahma all’Olyimpique Lione è saltato. Tuttavia il club francese aveva mosso un ricorso nei confronti della squadra inglese e la Fifa sembra averlo accolto. Queste le parole del direttore generale Laurent Prud’homme:

“Sembra che la FIFA per il momento abbia accettato la documentazione. I nostri sforzi stanno dando i loro frutti. Ora spetta alla federazione inglese convalidare con la federazione francese”.

“Eravamo in contatto con la Ligue 1 e la DNCG. Tutto era pronto; nel dettaglio, ieri sera sono stati firmati tutti i documenti. Il contratto di lavoro di Benrahma è stato firmato da lui stesso, l’accordo di trasferimento è stato firmato da West Ham e Lione e il giocatore aveva firmato la sospensione del contratto di lavoro con il West Ham. Sono stati firmati anche i contratti con gli agenti, era tutto in ordine. Tutti questi documenti sono stati inviati al West Ham in tempo.

Una volta firmati tutti questi documenti, le informazioni devono essere inserite in un sistema informatico gestito dalla FIFA. Tutti i documenti sono stati inviati alla LFP (lega calcio francese). Abbiamo inserito i dati nel sistema TMS, poi abbiamo aspettato. Il riscontro delle informazioni doveva avvenire entro le 23:59. Eravamo con David Friio, il giocatore e la sua famiglia. Alle 23:59 ci siamo resi conto che il West Ham non aveva nemmeno provato a inserire le informazioni nel sistema TMS”.

Secondo Prud’homme, Benrahma era disperato:

“È stato davvero impressionante vedere il giocatore e sua madre in lacrime. Sognavano di giocare nell’OL. Lo sognano ancora, ma potete immaginare lo sgomento della famiglia”.

