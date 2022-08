Lione, il saluto di Paquetá: “Grazie per avermi restituito lo splendore di giocare a calcio”

Lucas Paquetá è ufficialmente un nuovo giocatore del West Ham. Prima di iniziare la sua nuova avventura in Inghilterra, ill fantasista brasiliano ha voluto salutare il Lione con una lunga lettera su Instagram:”Vorrei iniziare con una parola: Gratitudine. Grazie Lione per tutti questi momenti vissuti insieme, per tutte queste emozioni provate al tuo fianco. Grazie per aver accolto me e la mia famiglia e per averci fatto sentire a casa! Grazie per tutti i momenti passati insieme! Grazie per avermi restituito lo splendore di giocare a calcio. Grazie ai tifosi per tutto l’affetto e l’amore: è stato e sarà sempre ricambiato. Grazie a tutto lo staff e a tutti i miei compagni. Ho sempre dato il meglio di me stesso, per voi, per il club. Gli sforzi e la passione per questa maglia non sono stati vani. Il Lione rimarrà per sempre nel mio cuore“.

Foto: Instagram Paqueta