Lione, il presidente Aulas: “Senza la Champions ho pensato di lasciare. Torneremo sul tetto d’Europa”

Il Lione ha mancato la qualificazione alla Champions League e il presidente Aulas non l’ha presa bene. Ecco l’intervista rilasciata a RMC Sport: “Non arrivare in Champions è stata una tragedia. Posso dire sia stata una delle poche volte in cui ho pensato di farmi da parte. Lo dico sinceramente. Mai avrei immaginato di perdere la partita contro il Nizza (l’ultima di campionato ndr). Ho avuto l’impressione che loro esultassero come se avessero vinto un Mondiale e invece giocavano per niente, senza obiettivi. Chissà. Perdere quella partita era impossibile. Le parole alla stampa di Garcia nelle ore successive, però, mi hanno fatto tornare il mordente giusto per tornare a combattere per il futuro. So che se riusciremo a tornare sul tetto d’Europa o della Francia, ma non ho fissato una data. Mi piacciono le partite di calcio ma bisogna fare i conti con i momenti difficili. Anche se ci sono pure bei momenti. Il giorno in cui sentirò di non avere più la capacità di poter far vincere l’OL saprò farmi da parte senza problemi”.