Lione, il presidente Aulas acquista il Seattle Reign FC

Il Seattle Reing FC, club di massima divisione statunitense, ha accettato l’offerta d’acquisto del Gruppo OL, proprietario del Lione, per una cifra attorno ai 3,51 milioni di dollari. Il tutto in attesa dell’approvazione del Consiglio d’Amministrazione della NWSL – l’equivalente femminile della MLS – che dovrebbe dare il suo benestare all’operazione a gennaio. “Il Gruppo OL ha raggiunto un enorme sucesso nel nostro sport e il loro coinvolgimento nella NWSL aiuterà la crescita del nostro campionato”, ha infatti commentato la numero uno della Lega Amanda Duffy. Il Gruppo OL avrà l’89,5% delle quote della nuova società con Bill Predmore al 7,5% e l’ex cestista NBA Tony Parker al 3%. Jean-Michel Aulas, presidente e proprietario del Lione, sarà presidente del Coniglio di amministrazione, mentre Predmore diventerà amministratore delegato del club. “Riteniamo che la combinazione dell’esperienza e della competenza dell’OL con la nostra conoscenza del mercato e della Lega – spiega Predmore – consentirà futuri investimenti per offrire l’impatto ottimale per il club e la Nwsl”. L’obiettivo è quello di portare il Reign ai massimi livelli negli USA e condividere competenze e know-how, anche a livello giovanile, fra le due sponde dell’Oceano.

Foto: Lione Twitter