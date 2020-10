Lione, esordio positivo per De Sciglio: bene anche Paquetà

Ormai fuori dai giochi in quel di Torino con la fascia della Juve persa da un sacco di tempo, per Mattia De Sciglio è arrivata la chiamata dalla Francia, con la maglia del Lione di Rudi Garcia per riscattarsi. Dopo Kean e Rugani, sempre in Francia, nel pomeriggio di oggi l’ex Juve ha esordito con la maglia del Lione entrando al 73′ al posto del terzino Dubois nella gara vinta 3-2 contro lo Strasburgo. 17′ minuti positivi con qualche giocata in stile Juve sulla corsia di destra, in campo anche Lucas Paquetà, vecchia conoscenza del Milan.

🇮🇹 Premières minutes avec l'OL et première victoire pour Mattia De Sciglio ! #RCSAOL 2-3 pic.twitter.com/KWc8C6JBam — Olympique Lyonnais (@OL) October 18, 2020

Foto: twitter Lione