Lione, Caqueret ai margini del progetto: il suo futuro è lontano dal club

Sette minuti. Ecco il tempo di gioco di Maxence Caqueret nelle ultime 7 giornate di Ligue 1. Il centrocampista francese è oggi ai margini del progetto Lione, anche per via dell’imposizione di Corentin Tolisso (che in Francia molti vorrebbero rivedere nuovamente con la maglia della Nazionale), e dell’arrivo in squadra di Veretout e Matic. Da citare poi le buone prestazioni dell’ex Venezia Tanner Tessmann, ennesimo fattore che ha fatto scendere Caqueret nelle gerarchie del tecnico Pierre Sage. Quest’ultimo, intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di Coppa di oggi contro il Feignies, ha aperto alla possibilità di poter schierare in campo il centrocampista: “È un’opportunità per rilanciare i giocatori, sì, ma non c’è il dovere di farlo, c’è solo un’opportunità. Ora, per quanto riguarda Maxence, se l’atteggiamento è buono e può aiutare il giocatore a diventare quello che era nella seconda metà della scorsa stagione… forse lo tratteremo davvero così”. Parole non proprio distensive, che portano a pensare che vi sia anche un’insoddisfazione di fondo da parte del giocatore. Il Lione non naviga in acque cristalline dal punto di vista economico, anzi, ha bisogno di cedere calciatori tempestivamente per cercare di rimettere a posto i bilanci. Secondo L’Equipe, il classe 2000 sarebbe uno dei cedibili (anche per via dello stipendio oneroso), lui che già la scorsa estate aveva ricevuto delle offerte. Il mercato inglese sta monitorando la situazione, già a gennaio potrebbero esserci degli sviluppi.

Foto: Instagram Caqueret