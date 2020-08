Houssem Aouar, in un’intervista all’Equipe, ha “dribblato” le domande sul mercato e sul suo possibile futuro lontano dal Lione: “Non riesco a dire addio ai tifosi? Non me ne sono ancora andato. Non mi pongo questo tipo di domande”. Aouar, 22 anni, gioca nel Lione dal 2016 ed è uno dei pezzi pregiati del club francese.

Foto: L’Equipe