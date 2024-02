L’intermediario di Giroud: “Futuro? Al Milan sta bene, ma le nozze si fanno in due”

Vincenzo Morabito, intermediario di Olivier Giroud,’ha fatto il punto della situazione del bomber del Milan ai microfoni di a Radio Crc, nel corso della trasmissione ‘Si gonfia la Rete’. Queste le sue dichiarazioni sul futuro del nazionale francese:“Il futuro di Giroud? Le nozze si fanno in due, credo sarà decisivo questo finale di stagione. Al Milan sta bene, ma deve tenere conto anche della famiglia. Ha rinunciato ai soldi arabiperché non guarda troppo al denaro e perché con i riscontri ha un contatto importante, ma penso che si debba attendere. E intanto darà tutto per il Milan. Giroud è uno dei pochi attaccanti capaci di tenere alta la squadra, ha un gioco aereo importante, oltre all’inserimento. L’annata successiva allo scudetto il Milan è arrivato in semifinale di Champions League, in campionato invece ha pesato l’arrivo di calciatori non proprio adatti perché ritengo che la rosa non fosse attrezzata per la doppia competizione. Penso che Giroud sia stato decisivo nella vittoria dello scudetto”.

Foto: Instagram Milan