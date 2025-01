L’Inter vola in finale di Supercoppa sulle ali di Dumfries (doppietta): 2-0 all’Atalanta

L’Inter vola in finale di Supercoppa: 2-0 all’Atalanta. Il primo squillo della gara arriva dopo appena 10′ con Lautaro Martinez che calcia al volo a pochi passi dalla porta, ma Carnesecchi si supera e devia sopra la traversa con un grande riflesso. La risposta dell’Atalanta arriva al 17′ con il colpo di testa di Scalvini, ma la sua conclusione è troppo centrale per impensierire Sommer. Al 21′ è ancora Carnesecchi a imporsi per mantenere la parità. Lautaro viene servito direttamente da De Vrij e calcia: Carnesecchi vola. Poi sulla ribattuta arriva Dimarco, ma risponde ancora Carnesecchi. Il secondo tempo inizia e l’Inter passa subito in vantaggio. È Denzel Dumfries a sbloccare la semifinale. Il gol arriva sugli sviluppi di un calcio d’angolo: batti e ribatti aerei, alla fine la risolve l’olandese. Al 61′ arriva anche il raddoppio degli uomini di Inzaghi e la doppietta personale di Dumfries: Kossounou e Hien pasticciano il rinvio su suggerimento di Dimarco per Taremi, arriva Dumfries che scarica una sassata dove Carnesecchi non può arrivare. L’Atalanta riapre – per un momento – la partita a Riyadh, ma il 2-1 di Ederson viene annullato dall’arbitro Chiffi. Il gol del brasiliano nasce da un’incursione di Lookman a sinistra: scarico per De Ketelaere che tira. Augusto respinge ma la palla arriva all’ex Salernitana dopo un batti e ribatti in area: inutile il tentativo di respinta sulla linea di porta da parte di Dimarco. A gioco fermo, interviene il VAR: posizione irregolare di De Ketelaere sulla seconda conclusione tentata dai suoi.

Foto: Instagram Inter