L’Inter vince l’amichevole contro il Salisburgo: Sensi firma il poker nerazzurro al 90′ (4-3)

L’Inter vince 4-3 l’amichevole contro il Salisburgo sotto il diluvio della Red Bull Arena. Partono forte i nerazzurri che dopo una manciata di secondi, con Thuram che fa un’ottima sponda per Barella: assist da destra verso il centro per Mkhitaryan, che però conclude alto. Immediata la risposta dei padroni di casa: ommer interviene a valanga su Konate e lo abbatte, calcio di rigore. Konate si presenta dal dischetto, ma la sua esecuzione sorvola alta sopra la traversa nerazzurra. Un minuto più tardi, però, è il solito Konate a sfruttare al meglio il brutto disimpegno nerazzurro e a portare il risultato sull’1-0. Al 9′ il risultato torna in parità grazie all’autorete di Pavlovic. Al 25′ arriva il sorpasso Inter con la rete di de Vrij sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Ma il vantaggio della squadra di Simone Inzaghi dura poco e al 35′ Konate riporta il punteggio in parità. Ci pensa Correa al 43′ a riportare in vantaggio i nerazzurri sbucando sul secondo palo e insaccando il cross di Dumfries. Parte forte nella ripresa il Salisburgo e al 46′ ritrova la parità con la rete di Baidoo. Al 69′ viene assegnato un altro calcio di rigore per il Salisburgo per un fallo netto di Bisseck in area. Dal dischetto si presenta Simic, ma la sua conclusione sfiora il palo alla sinistra di Sommer. Dopo la sofferenza finale (con rete annullata a Simic), torna in vantaggio, all’improvviso l’Inter, con un geniale lancio lungo di Asllani a trovare Sensi oltre la linea difensiva del Salisburgo che firma il definitivo 4-3.

Foto: Instagram Inter