L’Inter vince la Supercoppa italiana: 3-0 (Dimarco, Dzeko e Lautaro) e Milan travolto

L’Inter domina la finale della Supercoppa Italiana contro il Milan a Riyad. I nerazzurri travolgono nettamente i cugini rossoneri con un 3-0 senza appello per il Milan, apparso in netta difficoltà.

Vantaggio dell’Inter che arriva subito al 10′. Grande azione dei nerazzurri, ottima giocata in fase offensiva e Barella serve Dimarco che di sinistro sblocca la gara. Il fuoriogioco semiautomatico conferma la posizione regolare di Barella, autore dell’assist.

L’Inter insiste, al 21′ azione elaborata in area di rigore, grande giocata di Dzeko che con un bel destro a incrociare batte ancora Tatarusanu. E’ 2-0 Inter. Per Dzeko rete storica, è il gol più vecchio in una “Supercoppa Italiana”, con i 37 anni del bosniaco. Superato Cristiano Ronaldo che deteneva questo record di anzianità.

Il Milan accusa il colpo, l’Inter ha anche altre chance per il tris, ma Tatarusani salva su Dimarco e Calhanoglu.

Nella ripresa, approccia meglio il Milan. Leao prova a suonare la carica, ma con conclusioni dalla distanza che non infastidiscono Onana. L’Inter quando può riparte e mette in difficoltà il Milan, che appare molto fragile.

Su una ripartenza, al 77′, Lautaro Martinez scrive la parola fine al derby e alla finale, segnando il 3-0 con un bel pallonetto ad uccellare Tatarusanu un uscita.

Finisce 3-0, l’Inter vince la Supercoppa per il secondo anno di fila e si aggiudica il primo trofeo della stagione. Il Milan conferma il calo, vistosi già in campionato e Coppa Italia.

Foto: Instagram Inter