L’Inter vince e convince: tris alla Sampdoria (De Vrij-Barella-Correa). E quarta vittoria di fila

L’Inter vince e convince: termina 3-0 a San Siro. I nerazzurri sono stati padroni del gioco, costruendo buone trame di gioco, ma senza riuscire a essere troppo incisivi negli ultimi metri. Discorso diverso, invece, per la Sampdoria che ha cercato di contenere e ripartire in contropiede. La prima rete dei padroni di casa arriva al 21′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con de Vrij bravo a staccare più in alto di tutti a centro area sul corner dalla destra battuto da Calhanoglu. A due minuti dallo scadere, arriva il raddoppio firmato Nicolò Barella, ancora letale per gli avversari negli inserimenti: lancio perfetto di Bastoni dalle retrovie, controllo e sassata alle spalle di Audero per il 2-0. Il rullino della gara rimane invariato nella ripresa. Gli uomini di Dejan Stankovic lottano, risultando anche fin troppo irruenti in alcuni interventi. Ma il furore agonistico non porta vantaggi ai fini del risultato e. dopo la girandola di cambi di Inzaghi, arriva anche la rete del 3-0 firmata dall’ex Correa. All’86’ arriva una grande occasione per i blucerchiati: Montevago protegge palla in area, scarica per Pussetto ma Onana è bravo a chiudere la porta con i piedi. Termina così 3-0, l’Inter trova la sua quarta vittoria consecutiva in Serie A e aggancia Lazio e Milan al terzo posto a quota 24 punti. Per la Sampdoria, invece, arriva l’ottava sconfitta in questo campionato e restano fermi al diciottesimo posto a quota 6.

Foto: Instagram Inter