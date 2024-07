L’Inter vince 2-1 l’amichevole con la Pergolettese. A segno Taremi e Salcedo

L’Inter vince anche la seconda amichevole del sup precampionato. La squadra di Simone Inzaghi ha vinto 2-1 contro la Pergolettese allenata da Giovanni Mussa e che milita nel campionato di Serie C, nel girone del nord-ovest. Ad aprire le marcature è Taremi, già autore di una doppietta nella scorsa amichevole contro il Lugano. Nel finale arriva anche la rete di Eddie Salcedo, prima della rete di Capoferri per il 2-1 finale.

INTER-PERGOLETTESE 2-1

(34′ Taremi; 87′ Salcedo; 91′ Capoferri)

Foto: Instagram Inter