L’Inter vince 1-0 a Praga con Lautaro. Nerazzurri sempre più vicini agli ottavi: basta un punto

L’Inter vince in casa dello Sparta Praga: 1-0, decide la rete di Lautaro Martinez. I nerazzurri passano in vantaggio dopo appena 12′ e a sbloccare la gara è un grande gol di Lautaro Martinez. Traversone di Bastoni forte verso il secondo palo, il Toro arriva, schiaccia con il destro e di rimbalzo manda sotto la traversa. Nella ripresa partono forte i padroni di casa, ma è ancora l’Inter a trovare la via del gol con Denzel Dumfries. Ma la gioia nerazzurra viene interrotta dal VAR: fuorigioco di Dimarco nel corso dell’azione. Termina così 1-0, l’Inter vince a Praga e mette un piede e mezzo nelle Big 8 d’Europa! Basta 1 punto alla squadra di Inzaghi per qualificarsi tra le grandi.

Foto: Instagram Inter