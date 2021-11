L’Inter vede gli ottavi di Champions: Dzeko bussa due volte, Shakhtar al tappeto (2-0)

L’Inter ospita al Meazza lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi, gara valida per la 5a giornata della fase a gironi di Uefa Champions League 2021-22.

Il primo tempo termina senza reti con i nerazzurri che hanno diverse occasioni per andare in vantaggio. Dopo dieci minuti Barella sbaglia un rigore in movimento. Pochi attimi più tardi annullato a Perisic un gol per fuorigioco millimetrico di Darmian. La chance più importante arriva al 25′ con Dzeko che non sfrutta un errore in uscita della squadra ucraina e si fa ipnotizzare da Trubin.

Nella ripresa altro gol annullato, stavolta a Lautaro Martinez, per una spinta su Matvijenko da parte dell’argentino.

Ma al 61′ Edin Dzeko fa finalmente 1-0: Darmian calcia in porta, Marlon respinge e il bosniaco insacca.

Passano cinque minuti e l’Inter raddoppia, ancora Dzeko! Perisic affonda sulla sinistra e mette un cross perfetto per il numero 9, che insacca agevolmente con un colpo di testa alle spalle di Trubin.

Nel finale Dodo colpisce un palo interno da posizione ravvicinata dopo una bella azione dei suoi, il pallone attraversa la linea di porta e termina a lato.

L’Inter vince 2-0 e vede gli ottavi di Champions, che potrebbe raggiungere tra poche ore in caso di sconfitta dello Sheriff contro il Real Madrid.

Foto: Twitter Inter