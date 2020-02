L’Inter ufficializza: “La gara con la Samp non si gioca”. Rinviate anche Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari

Inter-Samp è stata rinviata a causa dell’emergenza Coronavirus. Dopo le parole del sindaco di Milano, arriva anche il comunicato ufficiale del club nerazzurro: “Si comunica che la partita di Serie A Inter-Sampdoria, prevista per domenica 23 febbraio alle ore 20.45 e valida per la 25^ giornata, viene rinviata a data da destinarsi”. Non solo Inter-Samp, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha annunciato attraverso il proprio canale Facebook la sospensione anche delle gare fra Atalanta e Sassuolo e fra Verona e Cagliari: “Apprendiamo che il Governo ha deciso di sospendere tutte le manifestazioni sportive in Lombardia e Veneto. Stop domani ad Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria e Verona-Cagliari”.

Foto: Telegraph