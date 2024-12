Controllo da cineteca e gol di Dimarco: Inter avanti 1-0 sul Parma all’intervallo

L’Inter conduce per 1-0 sul Parma all’intervallo. La partita si apre subito con Lautaro che viene atterrato da Keita. L’arbitro fischia prima un rigore, ma dopo il check del Var assegna il calcio di punizione. Fallo fuori area. Calhanoglu calcia su punizione e sfiora il palo (dopo una deviazione dei gialloblù). Al 12′ arriva la tegola per gli uomini di Pecchia: fuori Balogh per infortunio, al suo posto Leoni. Un’altra chance dell’Inter, sempre in avanti: stavolta l’uomo più pericoloso è Thuram, che calcia alto col sinistro sopra la traversa. Al 16′ sono i legni a salvare gli uomini di Pecchia: colpo di tacco di Lautaro, Thuram prolunga di tacco per Mkhitaryan che innesca Dumfries. L’esterno calcia in porta e, dopo una deviazione, trova l’incrocio dei pali della porta difesa da Suzuki. Al 20′ è il centrocampista armeno a sfiorare il vantaggio dopo una grande azione personale. Al 24′ è Lautaro ad avere la grande occasione per sbloccare la gara. L’argentino non riesce a ribadire in rete con un tap in facile facile dopo la respinta di Suzuki. Palla alta. La gara si sblocca al 40′ con un’autentica perla di Federico Dimarco che sfrutta al meglio l’assist di Mkhitaryan, controllo di sinistro con un colpo di tacco e poi segna di destro.

Foto: Instagram Inter