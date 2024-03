L’Inter soffre nella ripresa, ma batte 2-1 il Genoa. E’ +15 sulla Juventus

L’Inter batte 2-1 il Genoa ne posticipo della 27a giornata di Serie A, volando a +15 sulla Juventus. Gara molto complicata per i nerazzurri,m che riescono a indirizzarla con un uno-due a metà primo tempo. Gara che ha visto un buon inizio della compagine ospite, che ha avuto un paio di palle gol per sbloccare la gara. E l’Inter, da grandissima squadra, colpisce.

Al 31′, Asllani, lanciato in profondità, batte a rete sbloccando la gara. Prima rete stagionale per il giovane centrocampista, che sta sostituendo alla grande Calhanoglu. Pochi minuti dopo, calcio di rigore per i nerazzurri, per un fallo su Barella. Rigore alquanto dubbio. Dopo una lunga review al VAR, dagli 11 metri è Alexis Sanchez a realizzare la prima rete in campionato, trovando il 2-0. Genoa annichilito in 5 minuti. L’Inter ha la chance del 3-o, con Mkhitaryan che però viene murato prima che potesse calciare a rete. Finisce il primo tempo con l’Inter avanti 2-0 sul Genoa.

Nella ripresa, ottimo Genoa, che riesce ad entrare in campo com determinazione e veemenza. Al 54′, la ripare Vasquez con un destro da fuori al volo, che batte Sommer. L’Inter rischia, il Genoa ci crede, provando fino alla fine. I grifoni pareggiano anche con Vitinha, ma l’attaccante era in evidente fuorigioco. L’Inter si difende, Inzaghi ruota alcuni uomini, esce uno spento Lautaro, entra Arnautovic che nel finale ha anche la palla del 3-1, ma spreca. Anche Carlos Augusto calcia a colpo sicuro ma trova una solida opposizione.

Soffre l’Inter, ma vince ancora, volando a +15 sulla Juventus,

Foto: twitter Inter