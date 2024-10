L’Inter soffre ma vince a Berna 1-0. Decide Thuram al 93′. Arnautovic sbaglia un calcio di rigore

Soffre l’Inter a Berna in casa dello Young Boys, forse più del previsto, ma vince 1-0. Decide un gol di Thuram al 93′

Gara non facile per i campioni d’Italia. Nella prima mezz’ora con gli svizzeri che approcciano bene la gara con grande aggressività. Al 15′, sugli sviluppi di corner, Lauper prova la conclusione a giro dalla distanza, mandando fuori. Al 19′, il pericolo lo porta Hadjam, che entra in area, punta due difensori e calcia trovando l’opposizione di Sommer che manda in corner. Al 22′. salvataggio sulla linea di Pavard. Colpo di testa da distanza ravvicinata di Virginius, il francese si immola e spazza via. Inter che soffre tantissimo nel primo tempo ma che ad inizio ripresa ha la chance per far girare la gara. Calcio di rigore per l’Inter: Dumfries atterrato in area, Oliver non ha dubbi. Dagli 11 metri va Arnautovic ma Von Balmoost para. Al 53′ i nerazzurri perdono Carlos Augusto per un problema ai flessori, entra Dimarco.

Al 60′, palo di Monteiro. Grande percussione dell’attaccante giallonero che a botta sicura viene fermato dal legno a Sommer battuto. Al 61′ arriva il momento di Lautaro e Zielinski, fuori Arnautovic e Mkhitaryan. Al 71′ ancora Monteiro pericoloso, salva Sommer. Al 78′ ci prova l’Inter. Botta da fuori di Lautaro, Von Ballmoos para in presa plastica. Nel finale, entrambe le squadre provano a vincerla. Al 90′, clamorosa occasione per Zielinski che ha un rigore in movimento sul suo sinistro, palla in curva.

Vengono assegnati 4 minuti di recupero. Al 93′, ultima chance per i nerazzurri. Cross in mezzo di Dimarco dopo una azione con Lautaro, arriva Thuram che anticipa tutti sul primo palo con un colpo non bello ma efficace. Vince l’Inter a Berna. I narazzurri salgono a 7 punti, lo Young Boys resta fermo a zero.

Foto: twitter Inter