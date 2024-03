L’Inter soffre contro un ottimo Bologna, ma vince ancora: decide Bisseck

L’Inter fa la voce grossa anche in casa del Bologna. La sfida tra le squadre più in forma del campionato vede i nerazzurri vincere ancora, imponendosi al Dall’Ara 1-0. La rete che decide il match è quella di Bisseck che di testa batte Skorupski. Inter che parte senza Lautaro, ma con Sanchez e Thuram.

Prime chance per i nerazzurri, tra cui una a Barella, a tu per tu con il portiere polacco, che è bravissimo ad opporsi. Chance anche per Carlos Augusto, che vede ancora Skorupski opporsi. La rete del vantaggio nerazzurro al 37′, cross di Bastoni, stacco perfetto di Bisseck per il vantaggio dell’Inter. Azione da manuale di questa Inter, attacco sulla sinistra di un centrale che si stacca, va a colpire dall’altra l’altro braccetto della difesa di Inzaghi.

Nella ripresa, partita completamente diversa. Il Bologna aggredisce l’Inter, con una pressione alta. Entra anche Arnautovic, fischiato dal popolo bolognese. Sono i felsinei a fare la partita accerchiando l’Inter. Opportunità per Ferguson che calcia centrale. La chance più clamorosa arriva al 77′ con Zirkzee che entra in area e calcia di sinistro, ma Sommer para. Al 79′ entra el Toto Castro, classe 2004, che fa il suo esordio in Serie A al posto di Zirkzee non al 100%. Castro dopo pochi secondi entra e calcia subito alto.