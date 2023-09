L’Inter si salva in Spagna: Lautaro regala il pari all’87’ con la Real Sociedad. Finisce 1-1

L’Inter soffre in Spagna, in casa della Real Sociedad, va sotto, vede vicina la sconfitta, ma alla fine si salva, trovando un 1-1 prezioso da San Sebastian. Parte malissimo l’Inter: dopo quattro minuti i nerazzurri sono già sotto a San Sebastian, la Real Sociedad passa sull’ 1-0. A segno Brais Mendez, che approfitta di un clamoroso errore difensivo dei nerazzurri, in particolare di Batoni che sbaglia uno stop in area, palla per Mendez che si rotrova davanti a Sommer e lo batte. L’Inter ci prova costruisce qualcosa, ma è ancora lo Sporting Lisbona a provare a raddoppiare, sfiorando la rete con un colpo di testa di Le Normand. Poca Inter al momento, vantaggio meritato per gli spagnoli.

Nella ripresa, Mendez pericoloso, su punizione, vola Sommer a salvare. Al 48′, ancora Sommer salva. Occasione nitidissima per la Real Sociedad, con il portiere che si oppone sul colpo di testa di Oyarzabal dopo una torre di Merino su calcio d’angolo di Kubo.

Al 68′, potrebbe piovere sul bagnato per l’Inter, con Barella che si fa espellere. Ma il VAR cancella il rosso al centrocmapista italiano. VAR che cancella anche la rete del pareggio dell’Inter, all’80’, con Marcus Thuram che trova la rete, ma in fuorigioco.

Ma il pareggio arriva, all’87’, con Lautaro Martinez. Il capitano sfrutta una azione di Frattesi che buca la difesa con un rasoterra filtrante obliquo e l’argentino che sbuca dal nulla segnando al primo tiro in porta interista.

L’Inter si salva dopo aver rischiato tante volte, si può dire punto prezioso per i nerazzurri.

Foto: Instagram Inter