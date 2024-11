L’Inter si prende la vetta della Champions: 1-0 al Lipsia, decide l’autorete di Lukeba

Quattro partite e un pareggio. Questo è il bottino dell’Inter nelle prime cinque giornate di Champions, una serie di risultati che, con la vittoria di questa sera contro il Lipsia, permettono alla squadra di Simone Inzaghi di prendersi – momentaneamente – la vetta del nuovo format della massima competizione europea. A San Siro i nerazzurri vincono per 1-0 contro il club tedesco della Red Bull, decide l’autorete, nella prima frazione di gioco, di Lukeba. Nella ripresa i tedeschi provano il forcing alla ricerca del pareggio, ma nei minuti finali è ancora l’Inter a trovare la via del gol con Mikitharyan, ma l’arbitro annulla tutto per un fallo di Thuram. C’è anche una brutta notizia, però, per Inzaghi. Nei minuti finali del primo tempo, Benjamin Pavard è stato costretto al cambio a causa di un problema muscolare: al suo posto Bisseck. Adesso le condizioni del difensore francese saranno da valutare in vista della sfida di domenica (ore 18,00) al Franchi contro la Fiorentina.

Foto: Instagram Inter