L’Inter si congratula con lo Jiangsu: “Complimenti per il primo storico trionfo”

“Per la prima volta nella sua storia, lo Jiangsu Suning è campione di Cina.” Così l’Inter che si complimenta con il club cinese guidato dalla stessa famiglia che detiene i nerazzurri. “Congratulazioni per la vittoria del campionato, avete tenuto duro e avete fatto la storia” si legge invece sul profilo di Weibo con la squadra di Conte che fa le congratulazioni dopo il primo storico trofeo: “Al Presidente di Suning Holdings Group Jindong Zhang, a tutto il Gruppo Suning, ai due ex nerazzurri e a tutti i supporter dello Jiangsu Suning vanno le congratulazioni e l’abbraccio di tutto il mondo interista.” Un risultato storico che ha visto in campo anche due ex interisti, Eder – andato in gol – e Joao Miranda.

Foto: sito Inter