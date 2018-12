L’Inter scappa due volte, la Roma la riprende: all’Olimpico finisce 2-2

Termina 2-2 il posticipo della 14ª giornata di Serie A tra Roma e Inter. All’Olimpico va in scena una partita ricca di emozioni, con tantissime occasioni da una parte e dall’altra. Nerazzurri che passano in vantaggio al 37′ del primo tempo con Keita che buca Olsen da pochi passi su cross di D’Ambrosio. Nella ripresa i giallorossi agguantano il pari grazie ad un’iniziativa di Under che batte Handanovic con un bolide mancino dalla distanza. Al 66′ Icardi regala il nuovo vantaggio alla banda di Spalletti con un gran colpo di testa sugli sviluppi di un corner. La Roma non molla e conquista un rigore per tocco di mano di Brozovic: dal dischetto Kolarov non sbaglia e fissa il punteggio sul 2-2. L’Inter aggancia momentaneamente il Napoli al secondo posto a quota 29 punti, mentre i giallorossi di Di Francesco salgono a 20, rimandando ancora l’appuntamento con la vittoria che in campionato manca da quasi un mese.

ROMA-INTER 2-2

Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon (24′ st Kluivert), Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, N’Zonzi; Florenzi, Zaniolo (32′ st Perotti), Under (38′ st Pastore); Schick. All.: Di Francesco

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Borja Valero (35′ st Vecino), Brozovic; Keita (17′ st Politano), Joao Mario, Perisic (35′ st Lautaro Martinez); Icardi. All.: Spalletti

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 37′ Keita (I), 6′ st Under (R), 21′ st Icardi (I), 29′ st rig. Kolarov (R)

Ammoniti: Asamoah (I), Kolarov (R)

Espulsi: Al 48′ st l’allenatore dell’Inter Spalletti per proteste

Classifica: Juventus 40; Napoli, Inter 29; Milan 25; Lazio 24; Torino 21; Parma, Roma, Sassuolo 20; Sampdoria, 19; Atalanta, Fiorentina 18; Cagliari 16, Genoa 15; Spal 14; Empoli, Udinese 13; Bologna 11; Frosinone 8; Chievo* 2.

* -3 di penalizzazione

