L’Inter sbatte su Stankovic: con il Venezia è 0-0 all’intervallo

E’ 0-0 a fine primo tempo tra Inter e Venezia a San Siro. Gara però molto viva rispetto al risultato, con i nerazzurri che hanno avuto almeno 4 palle gol per sbloccare il match, ma sono stati bloccati da un grande Stankovic, portiere del Venezia.

Un paio di chance per Lautaro nei primi minuti, poi grossa occasione per Thuram, che da solo davanti a Stankovic, si fa ipnotizzare dal portiere avversario. Anche Mkhitaryan ha una chance clamorosa, con una palla di Dumfries che viene messa in mezzo, l’armeno batte a rete ma para Stankovic. Nel finale è strepitosa anche la parata di Sommer su Oristanio a salvare la porta nerazzurra. A fine primo tempo è 0-0 al Meazza.

Foto: sito Inter