L’Inter sbanca Torino con Brozovic e torna seconda (aspettando la Lazio)

L’Inter chiude il campionato con una bella vittoria sul difficile campo del Torino. I nerazzurri si sono imposti per 1-0 grazie a un gol di Brozovic nel primo tempo. Inter che al momento sarebbe al secondo posto, ma attende la Lazio questa sera che potrebbe di nuovo superare i nerazzurri.

Il primo squillo della gara è sull’asse della Lu-La: Lukaku prova a innescare Lautaro sulla trequarti, poi l’argentino va in fuga ma tenta un complesso pallonetto, ma il pallone finisce altissimo. Ci provano anche i granata, ma le conclusioni di Ricci, prima, e di Vojvoda, poi, non inquadrano la porta difesa da Samir Handanovic. Al 32′ arriva il primo squillo di Lukaku che si esibisce in uno slalom in area e poi calcia a incrociare sfiorando il palo dopo una leggera deviazione. All’occasione di Big Rom, risponde il colpo di testa di Singo che trova un attento Handanovic e respinge il tentativo dell’esterno granata. La partita si sblocca al 37′ con il tiro dalla distanza di Marcelo Brozovic, non impeccabile l’intervento di Milinkovic-Savic. Termina così 0-1 il primo tempo allo stadio Olimpico Grande Torino.

Nella ripresa, l’Inter prova a chiuderla e il Torino invece a chiudere con un risultato positivo il suo campionato. Inzaghi fa ruotare un po’ gli uomini, ma l’Inter negli spazi prova a far male. All’80’, palo di Dzeko dopo una ripartenza perfetta dei nerazzurri. Il Torino insiste, prova a uscire indenne dalla gara, ma l’Inter si difende bene e non rischia più di tanto.

Finisce 1-0 per l’Inter che chiude a 72 punti, come detto, in attesa della Lazio per capire se sarà secondo o terzo posto. Il Torino chiude a 53, al momento al nono posto.

Foot: Instagram Inter