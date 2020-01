L’Inter sbanca il San Paolo dopo 22 anni: super Lukaku e Lautaro piegano il Napoli. Conte in vetta con la Juve

L’Inter risponde alla Juve grazie alla pesante vittoria per 3-1 contro il Napoli. Al San Paolo decidono la doppietta di uno scatenato Romelu Lukaku (errore di Meret sul secondo gol del belga) e al guizzo di Lautaro Martinez che sfrutta nel migliore dei modi l’indecisione in chiusura di Manolas. Ai partenopei non basta la rete di Milik per evitare il ko tra le mura amiche. L’Inter ritrova così la vittoria in campionato al San Paolo che mancava da oltre 22 anni: l’ultimo successo dei nerazzurri a Napoli era datato 18 ottobre 1997. Tre punti d’oro per gli uomini di Conte che salgono così a 45 punti in classifica e ritornano al primo posto, condiviso con la Juve. Il Napoli resta fermo a quota 24.

Domenica 5 gennaio

12:30 Brescia-Lazio 1-2 (Balotelli – Immobile 2)

15:00 Spal-Verona 0-2 (Pazzini, Stepinski)

18:00 Genoa-Sassuolo 2-1 (Criscito, Pandev – Obiang)

20:45 Roma-Torino 0-2 (Belotti 2)

Lunedì 6 gennaio

12:30 Bologna-Fiorentina 1-1 (Benassi – Orsolini)

15:00 Atalanta-Parma 5-0 (Gomez, Freuler, Gosens, Ilicic (2))

15:00 Juventus-Cagliari 4-0 (Cristiano Ronaldo (3), Higuain)

15:00 Milan-Sampdoria 0-0

18:00 Lecce-Udinese 0-1 (De Paul)

20:45 Napoli-Inter 1-3 (Milik – Lukaku 2, Lautaro)

CLASSIFICA: Inter, Juventus 45; Lazio* 39; Roma 35; Atalanta 34; Cagliari 29; Parma 25; Napoli, Torino 24; Bologna 23; Verona*, Milan 22; Udinese 21; Sassuolo 19; Fiorentina 18; Sampdoria 16; Lecce 15; Brescia, Genoa 14; Spal 12.

*Una partita in meno

Foto: Instagram ufficiale Inter