L’Inter sbanca Bergamo con Calhanoglu e Lautaro: 2-1, vetta consolidata. Espulso Toloi

L’Inter sale a quota 28 in classifica dopo l’ennesima vittoria esterna, questa volta sul difficilissimo campo dell’Atalanta. Più 5 sulla Juventus che domani sera sarà impegnata a Firenze. Vantaggio nerazzurro al 40’ su rigore trasformato da Calhanoglu dopo un fallo di Musso su Darmian. Perla di Lautaro per il raddoppio dopo 12 minuti della ripresa con un bellissimo e imprendibile destro a giro. Quattro minuti dopo l’Atalanta accorcia con Scamacca che colpisce di destra dopo la pressione (più assist) di Lookman nei riguardi di Dimarco ritenuta regolare. Atalanta in partita (e pericola) fino alla fine, ma l’Inter conquista tre punti preziosi. Nel recupero espulso Toloi per doppia ammonizione.

Foto: Instagram Inter