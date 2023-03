L’Inter ritorna ai quarti di finale di Champions dopo 12 anni. Nel 2011 fu eliminato dallo Schalke 04

Impresa riuscita per l‘Inter che torna ai quarti di finale di Champions League. Non accadeva da 12 anni, la stagione 2010-11, quella successiva al Triplete.

I nerazzurri guidati da Leonardo, uscirono ai quarti di finale contro lo Schalke 04, che vinse all’andata 5-2 a San Siro e al ritorno finì 2-1 sempre per i tedeschi, Quella è stata l’ultima volta per l’Inter ai quarti di Champions.

Foto: sito Inter