L’Inter si riprende la vetta: 4-0 all’Udinese firmato Calhanoglu-Dimarco-Thuram-Lautaro

L’Inter si risponde alla Juventus e si riprende la vetta: 4-0 all’Udinese. Dopo il palo colpito da Lautaro, i nerazzurri finalizzano il dominio della partita al 37′ degli undici metri con Hakan Calhanoglu, che continua la sua infallibilità dal dischetto e arriva al settimo gol in campionato, di cui sei su calcio di rigore, spiazzando anche Silvestri. Trovato il vantaggio, l’Inter passa ancora. È Federico Dimarco, con un bel diagonale mancino a battere nuovamente Silvestri, fissando il risultato sul 2-0 per i padroni di casa a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Thuram cala il tris: tocco morbido filtrante di Mkhitaryan, sul secondo palo il centravanti francese è tutto solo e batte ancora l’estremo difensore bianconero. Tutto in otto minuti. Nella ripresa calano notevolmente i ritmi con i nerazzurri che amministrano la partita senza particolari problemi, mentre la squadra di Cioffi prova a colpire in contropiede. E al 68′ Lucca trova anche un gol “illusorio”: Sommer respinge centralmente il tiro da fuori area di Lovric, poi il centravanti bianconero insacca sulla ribattuta. Ma la sua posizione di partenza è però nettamente in fuorigioco e la rete viene invalidata. Mancava solo Lautaro all’appello e il Toro si è andato a prendere un posto sul tabellino marcatore: recupera palla, punta la difesa bianconera e lascia andare un tiro dal limite dell’area che non lascia scampo a Silvestri. Termina così a San Siro: l’Inter vince 4-0 e torna al primo posto a quota a 38 punti.

Foto: Instagram Inter