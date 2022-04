L’Inter rinasce sotto il segno di Lautaro. 20 gol per l’argentino, record vicino

La rinascita dell’Inter dopo un periodo di flessione porta la firma di Lautaro Martinez. Ieri il gol del 3-0 che ha chiuso la partita e ha permesso ai nerazzurri di riscavalcare il Milan in classifica. La rete segue la splendida doppietta in Coppa Italia e la rete decisiva in casa dello Spezia della settimana scorsa. Un rendimento eccezionale quello dell’argentino nell’ultimo periodo, che ha raggiunto così le 20 reti in stagione (16 in campionato, 2 in Coppa Italia, 1 in Champions e 1 in Supercoppa). Il record di marcature in una stagione è però molto vicino. Già superate le reti della scorsa stagione (19), nel mirino quelle del primo anno di Conte (21). L’importante è però aver messo nel dimenticatoio gli errori e le prestazioni incolori dell’Inter pre-sosta, tornando ad essere quella colonna portante del progetto nerazzurro che punta sempre più concretamente al ventesimo scudetto.

FOTO: Twitter UCL