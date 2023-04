L’Inter ribalta la Lazio con doppio Lautaro e Gosens (3-1) e resta in corsa Champions

L’Inter ha ottenuto tre punti pesantissimi, in rimonta sulla Lazio, per poter sperare ancora nel quarto posto. La svolta dal 33’ st in poi, tre gol nel giro di 12 minuti per il 3-1 finale. Dopo il momentaneo vantaggio di Felipe Anderson che ha permesso alla Lazio di andare sull’1-0 all’intervallo, il pareggio di Lautaro al 33’ innestato da Lukaku. Il 2-1 Inter al 38’ st dopo un assist di Lukaku con chiusura al volo di Gosens che poi è uscito per un infortunio alla spalla. Al 45’ il tris di Lautaro dopo un errore di Vecino e due conclusione dell’argentino, la seconda vincente.

Nel primo tempo l’Inter parte bene e sfiora il gol al 5’ con Brozovic, bravo Provedel a respingere e poi a bloccare sulle successiva conclusione di Dimarco. Primo giallo della partita a Zaccagni dopo 20’, al 25’ gol annullato dal Var all’Inter: D’Ambrosio conquista un pallone e lo smista per Correa che serve Mkhitaryan bravo a colpire da posizione ravvicinata, ma il Tacu era partito in fuorigioco. La Lazio si difende bene e colpisce al 30’: dialogo tra Felipe Anderson e Luis Alberto dopo un grave errore di Acerbi, imprendibile il diagonale del brasiliano. Al 35’ ammonito D’Ambrosio per fallo su Zaccagni, due minuti dopo Mkhitaryan al tiro e traversa sfiorata. Al 40’ collo esterno di Barella e pallone appena fuori. In pieno recupero Lazio vicina al raddoppio; parata di Onana su Immobile, decisivo Bastoni in angolo sul tap-in di Felipe Anderson. Nella ripresa la Lazio perde Cataldi dopo 5 minuti per problemi al polpaccio, al suo posto Vecino. Al 10’ bella conclusione di Barella di poco fuori. Al 14’ ghiotta occasione per Luis Alberto che cerca il primo palo di Onana piuttosto che il secondo e il portiere respinge. Al 20’ protagonista Provedel su tiro di Dimarco, deviazione in angolo. Poi la svolta tutta nerazzurra nel finale.

Foto: Instagram Inter