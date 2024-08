L’Inter ribalta il Genoa con una doppietta di Thuram, Messias al 96′ fa 2-2 (respinta su calcio di rigore). E’ 1-1 tra Fiorentina e Parma

Terminate le prime due gare di Serie A della prima giornata di campionato 2024-25 e sono subito emozioni. L’Inter rimonta e ribalta il Genoa a Marassi, con una doppietta di Thuram, ma al 96′, l’ex Milan Messias prima si fa parare un calcio di rigore e poi sulla respinta regala il 2-2 ai suoi. Bel pareggio tra Parma e Fiorentina che finisce 1-1.

Bella gara a Marassi tra Genoa e Inter, con l’esordio dei campioni d’Italia, forse, più complicato di quanto si aspettassero. L’Inter fa la gara nel primo tempo, flirta con il gol, ma a sbloccarla è il Genoa al 20′. Azione confusa, colpo di testa, parato da Sommer non perfettamente, arriva Vogliacco che in spaccata da un metro non sbaglia. L’Inter però non si scompone, e con calma reagisce, trovando la rete del pareggio con Thuram. Strepitoso stacco di testa del francese che pareggia i conti alla mezz’ora. Inter che spinge ancora, e guadagna un calcio di rigore a fine primo tempo. Ma il VAR giustamente annulla la decisione per un fallo di Thuram.

Nella ripresa, si riparte con un gol annullato ai nerazzurri per fuorigioco. Spinge l’Inter, Inzaghi si gioca la carta Taremi, e al minuto 85 ancora Thuram trova il 2-1. Bel gol del francese, con uno scavetto a scavalcare Gollini. Fuorigioco anche qui, ma il VAR interviene e stavolta assegna il gol ai campioni d’Italia. Inter che soffre e vede la vittoria a un passo. Ma nel recupero, Bisseck fa la frittata. Il difensore colpisce di mano in area una palla aerea. Calcio di rigore per il genoa. Messias dagli 11 metri, prima si fa parare il tiro da Sommer, poi insacca sulla respinta. Pareggio col brivido per i Grifoni.

A Parma, torna un classico degli anni ’90, tra due delle sette sorelle di una volta. Finisce 1-1 tra i neopromossi e la Fiorentina. Vantaggio emiliano con Man al 22′. Pareggio della viola con capitan Biraghi nella ripresa. All’83’, esordio amaro per Pongracic in viola, espulso per doppia ammonizione. Ma la Fiorentina regge e porta a casa il punto dal Tardini.

Foto: Instagram Genoa