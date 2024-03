L’Inter punta quota 100: ecco quante vittorie servono per battere il record di punti in A della Juve

Sfumata la Champions a causa della sconfitta ai rigori contro l’Atletico Madrid, l’Inter si rituffa in campionato con l’obiettivo di archiviare il prima possibile la pratica Scudetto. 75 i punti in classifica dei nerazzurri, 16 le lunghezze di vantaggio sul Milan secondo, un margine che permette alla squadra di Simone Inzaghi di affrontare con tranquillità il finale di stagione. Non solo. L’Inter ha intenzione di frantumare record su record in questo campionato e il primato assoluto dei 102 punti registrato dalla Juventus di Conte nella stagione 2013/14 non è affatto al sicuro. Se infatti i meneghini riuscissero a inanellare 9 successi e un pareggio nelle restanti dieci giornate, arriverebbero a quota 103, superando il precedente traguardo dei bianconeri.

Foto: Twitter Inter